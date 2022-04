Największe w Polsce kino objazdowe zajedzie w piątek do Namysłowa

W wiosennym repertuarze BNP Paribas Idę do kina znalazły się wyjątkowe premiery kinowe, których nie można przegapić. Na początek rozpędzony „Sonic 2: Szybki jak błyskawica”. Kosmiczny jeż Sonic powraca w kolejnej odsłonie komedii przygodowej, zrealizowanej w oparciu o kultową serię gier wideo. Fani Harrego Pottera ucieszą się z powrotu znanej i lubianej serii filmowej „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”, osadzonej tym razem w świecie Hogwartu.

Z myślą o dzieciach, które dotarły do Polski znajdując tu bezpieczne schronienie, będzie wyświetlany blok krótkich filmów animowanych. Młodzi widzowie będą też mogli obejrzeć znaną z książek Zofii Staneckiej „Basię 2” w wersji z ukraińskim lektorem.

BNP Paribas Idę do kina to unikatowa w skali Polski inicjatywa kina objazdowego daje możliwość oglądania filmów na dużym ekranie mieszkańcom miejscowości, w których na co dzień nie ma kina. Do wakacji odbędzie się ponad 100 dni projekcyjnych i aż 500 seansów w ponad 50 miejscowościach. Atrakcyjny repertuar, z premierami i pokazami przedpremierowymi, a także profesjonalny sprzęt projekcyjny, zapewniający najwyższą jakość obrazu i dźwięku, to gwarancja dużych wrażeń.

Bilety można kupić w dniu projekcji w kasie kina lub w przedsprzedaży przez stronę internetową - klikając w przycisk „Kup bilet”. Przy wybranym tytule wystarczy wpisać swój numer telefonu, na który przyjdzie SMS z cyfrowym biletem. Wiosenna trasa na Opolszczyźnie obejmuje także Strzelce Opolskie.