Pijani koledzy jechali quadem. Skończyło się uderzeniem w mur i obrażeniami głowy

Policjanci ze strzeleckiej drogówki zostali zadysponowani do zdarzenia na polnej drodze. Ze zgłoszenia wynikało, że dwóch mężczyzn jadących quadem uległo wypadkowi i doznało obrażeń głowy. Na miejscu okazało się, że kierowca i jego pasażer wymagają pomocy medycznej.

Policjanci szybko ustalili, że koledzy jechali czterokołowcem, choć wcześniej obaj pili alkohol. W pewnym momencie, gdy pojazd wjechał w dziurę, kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał z impetem w znajdujący się obok betonowy mur. Mężczyźni nie założyli kasków, co wpłynęło na rozległość odniesionych przez nich obrażeń.

Wkrótce okazało się, że obaj uczestnicy wypadku są pijani.

- Kompani próbowali oszukać mundurowych, co do faktu, który z nich kierował quadem. Jednakże po poniesionych obrażeniach policjanci szybko wytłumaczyli im, że nie mają do czynienia z laikami. Pęknięta czaszka 38-latka wskazywała na to, że to on był kierowcą, gdyż uderzył głową w mur - odnotowali strzeleccy policjanci.