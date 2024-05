Namysłowscy policjanci zatrzymali dwóch poszukiwanych jednego dnia. Mężczyźni trafili do zakładu karnego

Namysłowscy policjanci zajmujący się sądowymi nakazami zatrzymania osób poszukiwanych zatrzymali 47-latka, który uchylał się o zasądzonego wyroku. Mężczyzna ten poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Kluczborku celem odbycia kary pozbawienia wolności na okres 3 miesięcy.

- Mieszkaniec gminy Wilków poszukiwany był za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Pomimo otrzymanej dokumentacji i wyroku sądu nie zamierzał się do niego zastosować. Dlatego został on zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego - czytamy w komunikacie.