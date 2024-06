Aktor Bartłomiej M. z Krapkowic skazany za gwałt na 16-latce. Wyrok jest prawomocny. To nie koniec jego problemów z prawem

- Oskarżony pod pretekstem wykonywania sesji zdjęciowych zwabiał nastoletnie dziewczyny, z których najmłodsze miały 14 (najstarsza 17 lat), głównie do wynajmowanego przez siebie mieszkania w Warszawie. Następnie po podaniu im alkoholu lub środka odurzającego doprowadzał je do obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych - wskazywał Marcin Saduś, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, po tym jak przygotowany został akt oskarżenia.

W 2015 r. Bartłomiej M. wywołał skandal w Krapkowicach, zabraniając dzieciom śpiewać na scenie po niemiecku - krzyczał „Tu jest Polska!”. Jak ustaliła prokuratura Bartłomiej M. popełnił co najmniej 14 przestępstw o charakterze seksualnym.

Ma za sobą także niezbyt udaną karierę polityczną. Działał zarówno w PO, jak i PiS, ale nie udało mu się dostać do Sejmu.

Bartłomiej M. nie był profesjonalnym fotografem, a jego celem - poprzez wykorzystanie naiwności nieletnich - było doprowadzenie do obcowania płciowego. Pokrzywdzone wskazywały ponadto, że z perspektywy czasu czuły się inaczej niż po spożyciu samego alkoholu - często traciły świadomość lub były półsenne oraz bezwładne.

Bartłomiej M. konsekwentnie nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Wyjaśniał, że padł ofiarą spisku ze strony młodych dziewczyn. Jednak zeznania pokrzywdzonych były wyjątkowo spójne.

Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Bartłomieja M. na karę 5 lat więzienia. Był to finał sprawy, w której poszkodowana była 16-letnia dziewczyna. Wyrok jest prawomocny co oznacza, że mężczyzna trafi niebawem za kraty. Tam czekać będzie na kolejne procesy związane z wykorzystaniem seksualnym nieletnich. Kodeks karny przewiduje za taki czyn od 2 do 15 lat więzienia.