Nicola Vettori również w kolejnym sezonie poprowadzi zespół Uni Opole

Już w pierwszym sezonie pod wodzą tego szkoleniowca, Uni poczyniło znaczący postęp, bo zakończyło go na 5. pozycji. W następnym uplasowało się na 2. lokacie, a później (2020/2021) już nie miało sobie równych i w znakomitym stylu wygrało 1 ligę, uzyskując tym samym promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej - Tauron Ligi .

- Nasze negocjacje były przede wszystkim długie. Każdej ze stron zależało na tym, by wszystko dopiąć na ostatni guzik. Z czasem jednak rozmowy stawały się coraz bardziej konkretne. Propozycja przedstawionego mi projektu była bardzo ciekawa, zdecydowałem się podjąć wyzwanie - mówił Vettori tuż po objęciu opolskiego zespołu.

Włoski szkoleniowiec pracuje w klubie z Opola od 2018 roku . Przyszedł do niego, kiedy drużyna występowała w 1 lidze. W swoim debiutanckim sezonie na tym szczeblu rozgrywkowym, jeszcze nie pod wodzą Vettoriego, Uni zajęło 10. miejsce.

W niej ekipa z Opola bardzo szybko się zadomowiła i pokazała, że wcale nie będzie łatwym przeciwnikiem. Oglądając jej poczynania w sezonie 2021/2022, wielu przecierało oczy ze zdumienia. Ostatecznie Uni ukończyło go na 7. miejscu, co jednoznacznie zostało uznane za duży sukces. Kolejny rok nie był tak udany (10. pozycja), ale cel nadrzędny, czyli utrzymanie się w elicie, udało się zrealizować.

Obecny sezon znów natomiast należy zapisać na plus. Uni ponownie załapało się do fazy play-off. W ćwierćfinale co prawda dwukrotnie uległo drużynie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, ale postawiło faworyzowanemu rywalowi niełatwe warunki. Zmagania w Tauron Lidze opolanki zakończą na 7. lub 8. lokacie. Zadecyduje o tym dwumecz z Energą MKS-em Kalisz (pierwsze spotkanie w Kaliszu 4 kwietnia, rewanż w Opolu sześć dni później). Ponadto w połowie marca opolski klub zaliczył też historyczny udział w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski.

Kolejny sezon będzie dla Nicoli Vettoriego już siódmym w roli trenera Uni Opole. materiały klubowe Uni Opole

Wiele jednak wskazuje na to, że w sezonie 2024/2025 Vettori znów będzie musiał mocno przebudować drużynę. Ma w niej dojść do kilku zmian personalnych, a najważniejszym ubytkiem będzie odejście kolumbijskiej przyjmującej Any Kariny Olayi. Jedna z liderek Uni, według informacji dziennika "Prealpina", ma w kolejnym sezonie grać dla włoskiego zespołu UYBA Volley Busto Arsizio.