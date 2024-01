Nie będzie niczego. Komentarz Łukasza Żygadły Łukasz Żygadło

Żyjemy w państwie, gdzie nie może przetrwać żaden strategiczny projekt rozwojowy, jeśli nie został on wymyślony przez rządzacą ekipę. Problem w tym, że wielkie projekty realizuje się zazwyczaj dłużej niż przez jedną kadencję. Bywa też, że łączne prace, począwszy od koncepcyjnych, trwają dekadę. Dobrym zwyczajem, podobnym do standardów zachodnich, o których tak często mówimy, byłoby zachowanie ciągłości realizacji strategicznych projektów. Problem w tym, że nienawiść i dyletanctwo wyniszczają polską politykę, przez co stracimy my wszyscy.