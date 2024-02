Nie tylko dla zakapiorów. Komentarz Grzegorza Flerianowicza

Wraz z rosnącym zainteresowaniem sztukami walki, będącego z pewnością pochodną ich medialnej popularności, zmienia się, na zasadzie pewnego sprzężenia zwrotnego ich forma. Jeszcze kilkanaście lat temu sekcja bokserska czy kickbokserska kojarzyła się z grupą osiedlowych osiłków, którym nie wystarczały wrażenia spod sklepu. Dziś to miejsca, do których przychodzą ludzie w różnym wieku, profesji i płci szukający nieco odmiennej od biegania, fitnessu czy siłowni możliwości spożytkowania energii.

A co z umiejętnościami? Dziś prawdopodobieństwo, że będziemy musieli bronić się na ulicy jest praktycznie zerowe. Polska, co by o naszym kraju nie sądzić i nie czytać w mediach, jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. No ale przecież mamy być Europejczykami pełną gębą, co oznacza, że zostaniemy także „beneficjentem” importowanych zagrożeń. Do obrony przed nimi z pewnością kopnięcia, dźwignie i duszenia mogą się przydać.