Niemcy przez lata podrzucali śmieci na Opolszczyznę. Potrzeba milionów, żeby je zutylizować

- Gmina nie wydała żadnych decyzji zezwalających na utworzenie tego typu składowisk. Znajdują się one w magazynach należących do prywatnych osób lub firm, które je wynajęły. Zgodnie z przepisami za ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do składowania odpowiada posiadacz odpadów lub władający powierzchnią gruntu, jeżeli posiadacz nie zostanie ustalony – tłumaczy Piotr Pękala, rzecznik urzędu miasta w Kędzierzynie-Koźlu.