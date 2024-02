Nieustępliwy Prezydent Opola. Komentarz Łukasza Żygady Łukasz Żygadło

Przez ratuszowe korytarze przewija się plotka głosząca, że prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, nieustępliwie próbuje namówić władze Platformy Obywatelskiej do zaniechania wystawienia kandydata na urząd prezydenta w nadchodzących wyborach samorządowych. Po co mają kogoś wystawiać, jak mają jego. To znaczy, mogą udzielić poparcia urzędującemu prezydentowi, bo choć deklaruje się jako bezpartyjny, to jasno określił się przez ostatnie lata i sam ciężko, własną piersią pracował na zmianę rządu.