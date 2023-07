Niezwykła akcja służb. Ruszyły na pomoc młodej sowie. Ptak wrócił pod opiekę rodziców

- Nasza służba jest bardzo wszechstronna. Nie tylko gasimy pożary czy ratujemy ofiary wypadków drogowych, ale także pomagamy w takich przypadkach. To była jedna z przyjemniejszych akcji i bardzo się cieszymy, iż zakończyła się powodzeniem i że ptak jest bezpieczny – mówi młodszy kapitan Karol Grzyb, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

O pomoc strażnicy poprosili strażaków, gdyż istniała konieczność użycia podnośnika. Na miejsce udał się zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kluczborku, którzy umożliwili młodej sowie powrót do gniazda.

Do niezwykłej interwencji doszło we wtorek 25 lipca. Przypadkowi przechodnie zaalarmowali służby o tym, że na skwerze Dzierżona znajduje się sowa, która prawdopodobnie wypadła z gniazda. Istniało niebezpieczeństwo, że sowiego podrostka może upolować np. kot.

Natomiast kluczborska straż miejska kilkadziesiąt razy w roku wzywana jest do pomocy potrzebującym zwierzętom. To nie tylko bezpańskie, porzucone psy, ale także dzikie zwierzęta.

- Można powiedzieć, że nie ma tygodnia, żebyśmy w takich przypadkach nie interweniowali. Ale cały czas się uczymy od specjalistów jak to robić dobrze, skutecznie i z pożytkiem dla zwierząt – zaznacza Andrzej Kicmach.

Np. kilka dni tego strażnicy miejscy z Kluczborka odtransportowali do "Avi" rannego bociana, który wypadł z gniazda w Kraskowie. Ptak przeszedł badania, które wykazały obite i bolesne prawe skrzydło. Jest szansa na to, że po zakończonym leczeniu wróci do pełnej sprawności.