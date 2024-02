Niezwykłe podobieństwo nieszczęść. Komentarz Jerzego Miki

Nie wszyscy walczyli. Było grono niechętne sprzeciwianiu się systemowi geopolityki, która skazała Polskę na niebyt, a Polaków na okradanie i likwidację. Warto jednak pamiętać, że ofiara Powstańców Styczniowych przyniosła sześćdziesiąt lat później niepodległość.

Jak do tego doszło, że najsilniejsze państwo w regionie stało się wspomnieniem na wiele lat. Polscy patrioci budują, chcą powiększać armię, rozwijać gospodarkę, edukować młodych, dbać o ich moralność. Zagrożeniem są interesy Saksonii i innych krajów zachodnich, mocarstwowa polityka Rosji, niechęć do rozwoju armii, także swoboda obyczajowa Oświecenia. (Nasz wspaniały Aleksander Fredro pisze o „odpadających nosach” francuskiej elity - to efekt rozprzestrzenionej na zachodzie w tym czasie choroby wenerycznej.)

Ta swoboda obyczajów to efekt zburzenia porządku społecznego. Przyczepiona do polityki stała się jej cechą. Poszczególni silni przywódcy zwalczani lub ograniczani. Król jako strażnik nowej konstytucji okaże się słaby. Konstytucja będąca wielką nadzieją Polaków jest łamana. Jeszcze warto wspomnieć o początkach - zaczęło się od podważania zasad państwowych, porządku prawnego - że taki nowy- i walki z kościołem.