Niezwykły pokaz lotniczy na niebie. Pilot wykonał kilkanaście kółek nad Kluczborkiem. Maszynę pilotował kluczborczanin Filip Stasiak

Niezwykły przelot odbył się z okazji otwarcia bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza. W taki sposób Filip Stasiak, absolwent tego liceum, chciał podziękować mieszkańcom Kluczborka za pomoc i udzielone wsparcie.

Młody pilot wykonał nad miastem kilkanaście okrążeń.

Filip Stasiak od dziecka marzył o tym, żeby zostać pilotem samolotu pasażerskiego. Teraz jest w trakcie realizacji tego marzenia, dzięki Fundacji Rafała Brzoski, właściciela firmy InPost.

W ubiegłym roku kluczborczanin znalazł się w elitarnym gronie 23 arcyzdolnych młodych osób z całej Polski, które otrzymały wsparcie w pierwszym konkursie stypendialnym wspomnianej fundacji.

- Fakt, że dostałem stypendium, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i niesamowicie przybliżył mnie do spełnienia mojego największego marzenia – mówił nto Filip Stasiak. – Nauka pilotowania i zdobycie wszystkich niezbędnych licencji do tego, aby wziąć udział w rekrutacji do linii lotniczej, są bardzo drogie. Zakładałem, że najpierw zarobię pieniądze i gdzieś za minimum cztery-pięć lat będę miał odpowiednią sumę.