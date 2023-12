Nocny pożar w przychodni zdrowia w Burgrabicach w gminie Głuchołazy. Prawdopodobnie lokator zaprószył ogień

Pożar wybuchł około godziny 20 w sobotę 30 grudnia. Według ustaleń reportera NTO ogień pojawił się w budynku wiejskiej przychodni zdrowia w Burgrabicach, w części zaadaptowanej na pomieszczenia mieszkalne. Na piętrze budynku znajdują się mieszkania zajmowane przez inne osoby. W pewnej chwili z budynku rozległ się huk, który wzbudził zainteresowanie sąsiadów. Ktoś zauważył ogień w oknach przychodni i wezwał straż. Na miejsce przyjechały jednostki zawodowe z Nysy i Głuchołaz oraz ochotnicze z Burgrabic i Gierałcic.

77-letni lekarz prowadzący przychodnię samodzielnie wyszedł z pomieszczeń. Po akcji gaśniczej pogotowie zabrało go do szpitala. Budynek opuścili też bezpiecznie lokatorzy mieszkań na piętrze. Dzięki szybkiej interwencji straży ogień ograniczył się do kilku pomieszczeń parterowych. Mieszkańcy piętra zaraz o zakończeniu akcji mogli wrócić do swoich mieszkań. Uszkodzone są pomieszczenia na parterze w tym sama przychodnia.