Nowe MOP-y na autostradzie A4 już czekają na podróżnych. Zmieniło się naprawdę wiele. Będzie wygodniej, taniej i z wiekszą liczbą miejsc

Nowe lampy LED, remont toalet i wygodniejsze wiaty wypoczynkowe

- Ponadto, rozbudowa MOP-ów nie ograniczyła się jedynie do zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Wszystkie trzy miejsca obsługi podróżnych przeszły kompleksową modernizację – tłumaczy Agata Andruszewska, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.

- Dużym udogodnieniem jest także dodanie na MOP-ach Prószków i Przysiecz ramp do odśnieżania pojazdów ciężarowych. To istotne, zwłaszcza w zimowych warunkach, kiedy utrzymanie autostrady jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze – dodaje Andruszewska.

Zostało wymienione oświetlenie sodowe na energooszczędne lampy LED, co przyniesie znaczne oszczędności energii elektrycznej. Ponadto, zaktualizowano system kanalizacji deszczowej, przeprowadzono remont budynków sanitariatów, zainstalowano instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Dla kierowców i pasażerów dostępne są teraz nowe wiaty wypoczynkowe.

Remont kosztował GDDKiA 21 mln zł

Dzięki tym inwestycjom, liczba miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych zwiększyła się znacząco. Na MOP Prószków z 34 do 54, a na MOP Przysiecz z 36 do 56. Natomiast na MOP Jankowice Wielkie liczba miejsc parkingowych wzrosła ponad dwukrotnie, z 21 do 51.