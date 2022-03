Nowoczesny i kosztowny sprzęt ze szpitala tymczasowego w Opolu zostanie w regionie i zasili opolskie szpitale

Największym wyzwaniem w trakcie powstawania szpitala tymczasowego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu było znalezienie chętnych do pracy lekarzy oraz wyposażenie placówki w sprzęt. Do szpitala trafiali bowiem bardzo ciężko chorzy pacjenci, często wymagający wspomagania oddychania.

Pozyskiwany sprzęt pochodził m.in. z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która wyposażyła szpital w sprzęt ratujący życie.

- Dostawy sprzętu były natychmiastowe, dzięki perfekcyjnej współpracy z prezesem RARS Michałem Kuczmierowskim. Gdy składaliśmy zapotrzebowanie na respiratory, w kolejnym tygodniu już trafiały do naszego szpitala. Był to sprzęt na najwyższym światowym poziomie, bardzo drogi i chętnych do niego było bardzo wielu – mówi wojewoda Sławomir Kłosowski.