Nowy park, remonty ulic i szkoła dla autystów. Propozycje radnych do budżetu Opola

Radni zgłosili więcej projektów dotyczących infrastruktury. Proponują m.in. remont placu Mickiewicza, budowę parku wodnego, utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Lipowej, wymianę nawierzchni i oświetlenia części ul. Bolkowskiej, oświetlenie ulic Dolnośląskiej i Górnośląskiej oraz przebudowę ul. Barona.

Chcą też remontu ul. Cygana. - To ważna ulica na mapie Opola, ponieważ tam zostanie przeniesiony tomograf dotychczas pracujący w szpitalu przy ul. Wodociągowej - wyjaśnia radny Tomasz Kaliszan.

Rajcy PO przedstawili także dwa projekty dotyczące dzieci i młodzieży. Pierwszy zakłada utworzenie infolinii psychologicznej w Opolu. Drugi to rozpoczęcie prac nad budową szkoły dla dzieci ze spektrum autyzmu.

- To jest temat, do którego wracamy - przypomina radny Kaliszan. - Miejmy nadzieję, że pan prezydent zrewiduje swoje podejście do sprawy i rozpocznie prace mające na celu wybudowanie tej szkoły.