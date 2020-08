Nowy rok szkolny 2020/21. Wytyczne MEN i sanepidu na czas koronawirusa. Minister zapowiedział powrót uczniów do szkół [29.08.2020]

Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej przestawił w środę (5 sierpnia) działania ministerstwa podejmowane w ramach organizacji roku szkolnego 2020/2021.

– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Piontkowski podczas konferencji.

Przedstawił też opracowane wspólnie z głównym inspektorem sanitarnym i ministrem zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020.

Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nowy rok szkolny - zasady dla szkół

Jak podało ministerstwo, wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.