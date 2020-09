Obwodnica Dobrodzienia otwarta. Blisko 6-kilometrowa droga pozwoli odciążyć to miasto. "Finał wielkiego planu drogowego"

Ta powstała na nasypach, do stworzenia których wykorzystano łącznie 330 tys. metrów sześciennych materiałów o masie 600 tys. ton. Aby przetransportować je na miejsce, potrzeba było 23,5 tys. przejazdów ciężarówek.

Obwodnica Dobrodzienia jak 16 boisk piłkarskich

W głównym nasypie wykonano też przejazd gospodarczy ze specjalnej blachy falistej. Ma on 35 metrów długości oraz 5 metrów wysokości.

- W najszerszych miejscach droga wraz z wybudowanymi nowymi bocznymi drogami transportu rolnego i rowami osiąga szerokość 100 metrów - zauważa Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.

ZDW informuje, że do obwodnicy Dobrodzienia wykorzystano 115 tys. metrów kw. masy bitumicznej. To powierzchnia porównywalna do 16 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.