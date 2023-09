Odra Opole - Arka Gdynia 1:0. Kibice na meczu [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH]

Piąty w tym sezonie triumf Odry z wysokości trybun obserwowało około 2600 kibiców. Po ostatnim gwizdku nie tylko mogli oni celebrować zwycięstwo swoich ulubieńców, ale również fakt, że wraz z zakończeniem meczu drużyna z Opola awansowała na pozycję lidera tabeli Fortuna 1 Ligi.

Decydująca dla losów końcowego wyniku akcja miała miejsce w 50. minucie. Wtedy to błąd jednego z obrońców Arki skrzętnie wykorzystał skrzydłowy Odry Jakub Antczak. Popędził on lewą flanką sam na sam z bramkarzem gdyńskiego zespołu Pawłem Lenarcikiem. Golkiper gości co prawda końcami palców odbił jeszcze piłkę po uderzeniu gracza opolan, ale w idealnym miejscu znalazł się napastnik gospodarzy Din Sula i z najbliższej odległości dopełnił formalności.