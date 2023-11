Odwiedzamy nekropolie na południu regionu. "Człowiek przypomina sobie, co jest naprawdę ważne"

- Jesteśmy tutaj z wnukami. Chcemy, aby poznały swoją historię, wiedziały, gdzie pochowani są ich pradziadkowie, a w przyszłości również tak jak i my teraz dbali o te groby i przyjeżdżali tutaj - mówi pani Anita.

Wizyta na cmentarzu dla wielu była też powodem do refleksji nad sensem życia i kruchością naszej egzystencji.

Na co dzień, w pędzie życia, nie myślimy o tym, że każdy dzień jest darem, dopiero tutaj, kiedy odchodzenie i śmierć staje się wręcz namacalna, człowiek przypomina sobie to co jest naprawdę ważne.

- Taka wizyta na cmentarzu zawsze jest również okazją do spotkania dalszej rodziny i znajomych. Jestem tutaj 10 minut, a już widziałam kilka takich osób - mówi z kolei pani Katarzyna.

Zobaczcie galerie zdjęć z mniejszych cmentarzy na południu Opolszczyzny. Byliśmy w Kałkowie, Konradowie i Głubczycach.