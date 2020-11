Ogólnopolski sukces mechaników z Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

IX finał miał się odbyć w tradycyjnej formie podczas targów Poznań Motor Show 2020. Po odwołaniu targów z powodu pandemii koronawirusa mistrzostwa przeniosły się do internetu. 15 września ze studiem na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich połączyło się kilkuset młodych mechaników, opiekunów oraz ekspertów z firm partnerskich, w tym Mobil, KRAMP, FILTRON, AkzoNobel, JohnDeere, UTP i febi.

Do finałów zakwalifikowały się dwie drużyny z Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. W kategorii „iElektromobilni”: Oskar Berndt i Karol Goczoł - tegoroczni absolwenci (z klasy 4DSt). W kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych: Tomasz Gorzelik i Mateusz Kasperek z klasy 3Dt.

Mistrzostwa „iElektromo-bilni” to odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed branżą motoryzacyjną rozwój elektromobilności. Nie tylko wpisują się one w dążenia do gospodarki opartej na czystej energii i rozwoju pojazdów z napędami alternatywnymi, ale przede wszystkim odpowiadają na potrzebę edukacji w tym zakresie. Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników w tej kategorii zyskały dodatkowy prestiż dzięki honorowemu patronatowi Ministra Klimatu, który podkreślił, że docenia wagę poruszanych zagadnień.