Ogromny sukces głubczyckiego chóru Angelus Cantat. Zdobyli trzy złote dyplomy na międzynarodowym konkursie w Barcelonie

Nominację do udziału w konkursie w Hiszpanii głubczycki chór zdobył jeszcze w zeszłym roku podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej.

- Kiedy usłyszeliśmy w październiku ubiegłego roku – na ogłoszeniu wyników konkursu w Bielsku-Białej – że otrzymaliśmy nominację do udziału w XII Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chórów „Canco Mediterrania” 2023 w Lloret de Mar i Barcelonie, to wpadliśmy w prawdziwą euforię radości i entuzjazmu. Prawie od razu rozpoczęliśmy przygotowania. Repertuar, program przejazdu, repertuar, środki finansowe, no i lista uczestników. Mimo wielkich trudności, udało się spiąć wszystkie szczegóły organizacyjne i doprowadzić wyprawę do skutku - przekazuje nam Tadeusz Eckert, dyrygent głubczyckiego chóru.