Olimpiada seniorów w Wołczynie. Wśród konkurencji był np. rzut gumowcem na odległość

- Zostaliśmy zaproszeni jako kluczborskie koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Jestem zachwycona tym pomysłem. Dawno temu też nosiłam się z ideą organizacji takiej imprezy, ale do tego nie doszło. Cieszę się, że ktoś inny zechciał ją zorganizować – mówi przewodnicząca Irena Kowalczyk. -Ważne jest to, że są seniorzy, którzy chcą ruszać się, ćwiczyć. Czasem wydaje się, że to takie proste rzeczy, jak rzuty, że nie ma tu żadnej filozofii. A to jest jednak wysiłek, który w każdym wieku, a już szczególnie w naszym, jest bardzo ważny.