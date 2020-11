Opolanka uratowała lisa, który utknął w ogrodzeniu w Lędzinach. "Nie było czasu do stracenia"

Ludmiła Rybicka z podopolskich Lędzin w sobotę (31.10) wybrała się z przyjaciółką na spacer. Towarzyszyły im dwa psy. - W pewnym momencie zwierzęta zrobiły się niespokojne, zaczęły węszyć i wtedy zauważyłyśmy tego lisa wiszącego na ogrodzeniu - relacjonuje kobieta. - Nie dawał oznak życia, więc byłyśmy pewne, że zwierzę jest martwe. I wtedy on mrugnął. Już wiedziałyśmy, że to był tylko jego kamuflaż, żeby zmylić ewentualnego wroga.

Aleksandra Czechowska z opolskiego TOZ-u, która również była na miejscu apeluje do leśniczego, aby przyjrzał się temu miejscu. - Lisek wpadł w siatkę, bo prawdopodobnie się czegoś przestraszył. Ogrodzenie ma duże oczka i dla niektórych zwierząt może to być śmiertelna pułapka. To zwierzę mogło umierać w męczarniach - mówi. - Siatka w kilku miejscach jest zniszczona i należałoby ją jak najszybciej naprawić.