Opole coraz bardziej nowoczesne. Na ulice wyjadą autobusy elektryczne

Autobusy, które zakupione zostały za niemal 32 miliony złotych, będą obsługiwać linie 5, 9 i 13.

Nowe autobusy są wyposażone w zaawansowane technologicznie rozwiązania, takie jak asystent aktywnego hamowania, asystent kontroli prawej strony oraz system neutralizujący wirusy i bakterie.

- Asystent aktywnego hamowania to rozwiązanie, które Solaris zastosował po raz pierwszy. Rozpoznaje on przeszkodę i wysyła ostrzeżenie do kierowcy, a w przypadku awaryjnym potrafi nawet sam zatrzymać autobus. Asystent kontroli prawej strony służy do obserwacji i pilnowania tak zwanego martwego pola, czyli stref, które przy tak dużych pojazdach jak autobusy, są czasami niewidoczne dla kierowcy. System będzie ostrzegał przed ewentualną kolizją. System neutralizujący wirusy i bakterie natomiast służy do zabijania mikroustrojów w całym systemie wentylacji i klimatyzacji autobusu - przekazuje nam Ewelina Laxy, specjalista ds. kontaktu z mediami opolskiego MZK.