"Opole" opłynie Islandię. Wkrótce początek morskiej wyprawy na północ

Za dwa tygodnie rozpocznie się morska wyprawa jachtu „Opole”. Celem jest opłynięcie Islandii i przekroczenie Koła Podbiegunowego.

Rejs jest podzielony w sumie na pięć etapów.

- W pierwszym etapie popłyniemy z Polski do Stavanger. Tam chcemy troszeczkę pozwiedzać, zobaczyć fiordy, Półkę Skalną. Następnie ruszamy w kierunki Islandii do Rejkiawiku, po drodze Szetlandy, Wyspy Owcze. Kolejny etap jest wokół Islandii, z Rejkiawiku do Hofn, czyli z zachodniej na wschodnią stronę - opowiada Andrzej Kopytko. Później załoga będzie kierowała się z powrotem do Polski.