Opole planuje wprowadzić program bezpłatnego badania wzroku i słuchu dla pierwszaków

- Od czerwca tego roku budżet państwa przejmuje wszelkie obowiązki związane z finasowaniem metody in vitro. Wobec tego uwalniają się środki w budżecie miasta zarezerwowane na nasz miejski program – mówi Piotr Mielec, przewodniczący Kluby Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego. - Zastanawialiśmy się na jaki cel można by przeznaczyć środki, które do tej pory były przeznaczone na in vitro. Wspólnie doszliśmy do takiego przeświadczenia, iż najlepiej przekierować je na wsparcie dzieci.