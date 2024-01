Opolscy policjanci zorganizowali akcję "trzeźwy poranek". Nie wpadł żaden kierowca na podwójnym gazie. Mundurowi nie kryją zadowolenia

Dzisiaj (8.01), Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przeprowadził przy współpracy z komendami powiatowymi z Kędzierzyna-Koźla oraz Nysy działania "Trzeźwy poranek".

Od godz. 5.00, funkcjonariusze ruchu drogowego prowadzili kontrole trzeźwości każdego kierującego na drodze krajowej nr 94 oraz w Strzelcach Opolskich. Funkcjonariusze łącznie przebadali blisko 1700 kierujących.

- I co należy na szczególne wyróżnienie oraz co nas miło zaskoczyło, podczas dzisiejszych działań żaden z kierujących nie znajdował się pod wpływem alkoholu - informują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

- Profilaktyka związana ze sprawdzaniem trzeźwości to przede wszystkim uświadamianie kierującym o zagrożeniach wynikających z kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu oraz eliminacja z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i poprawę bezpieczeństwa. Policyjne działania profilaktyczne „przeciw pijanym kierowcom” spotykają się z coraz większym zainteresowaniem oraz aprobatą społeczeństwa. Niewątpliwie wpływa to na wzrost poziomu wiedzy i świadomości lokalnej społeczności na temat tego negatywnego zjawiska, jakim jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu - tłumaczą mundurowi.