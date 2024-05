Opolski Festiwal Skoków będzie obchodzić swoją "osiemnastkę"

Od godz. 16 rozpoczną się natomiast główne konkursy kobiet i mężczyzn. Jeśli chodzi o najbardziej rozpoznawalne nazwiska na listach startowych, będą one takie same jak w poprzedniej edycji. Faworytami do wygranej będą i w tym roku zwycięzcy ostatniego Opolskiego Festiwalu Skoków, czyli Maria Żodzik wśród kobiet i Norbert Kobielski wśród mężczyzn.