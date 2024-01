Opolski poseł Konfederacji broni wybryków Grzegorza Brauna. Zarzuty prokuratury nazywa „dętymi”

Podczas ceremonii w Sejmie 12 grudnia 2023 roku upamiętniającej żydowskie święto Chanuka, Braun użył gaśnicy do ugaszenia menory chanukowej, specjalnego świecznika używanego podczas tego święta. Wielu uznało to za akt otwartego antysemityzmu. Dodatkowo Braun został oskarżony o fizyczne zaatakowanie kobiety broniącej świecznika, co tylko pogłębiło skandal.

Zachowanie Brauna było skandaliczne

- Jest to kolejna kara wymierzona posłowi Grzegorzowi Braunowi za jego interwencję poselską wobec skandalicznego wydarzenia, do którego doszło na terenie Sejmu - przekonywał Skalik, twierdząc, że decyzje wobec Brauna mają charakter politycznej zemsty.

W odpowiedzi na ten incydent, prokuratura, w przypadku uchylenia immunitetu, ma zamiar przedstawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty popełnienia przestępstw, które dotyczą m.in.: "naruszenia nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, a także stosowania przemocy fizycznej w celu zmuszenia do określonego zachowania; pomówienia Łukasza Szumowskiego za pomocą środków masowej komunikacji, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu, co mogło poniżyć go w opinii publicznej; uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej, uszkodzenie sprzętu nagłaśniającego, naruszenia miru domowego poprzez nieopuszczenie Niemieckiego Instytutu Historycznego, znieważenie na terenie Sejmu RP grupy osób oraz znieważenie przedmiotu czci religijnej".