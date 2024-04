Spowiedź Andrzeja Małkiewicza. Drugi rozmówca z taśm posła Adama Gomoły przerywa milczenie

Mateusz Majnusz: Poseł Adam Gomoła w wywiadzie dla Onetu opisał całą sytuację z nagraniem jako manipulację, przedstawiając pana jako nieświadomego uczestnika większej gry politycznej, trybik w machinie sterowanej przez silniejszych graczy. Rzeczywiście się pan nim czuje?

Andrzej Małkiewicz: Nie widzę, gdzie niby miało dojść do tej manipulacji czy ustawki. Rozmowa się odbyła, to niepodważalny fakt. A mój rozmówca, czyli Adam Gomoła, miał pełny wpływ na to, co mówił. Nie jestem niczyim narzędziem, nikt mnie też do niczego nie namawiał. Nie było żadnych nacisków lub sugestii, co mam zrobić.

Jakie były okoliczności tej rozmowy i jej nagrania?

Parę dni przed rozmową spotkałem się z posłem Gomołą, by omówić potencjalne kierunki współpracy. To była okazja do rozmowy o przyszłości naszego regionu, o potrzebach mieszkańców, o tym, jak możemy te potrzeby adresować na różnych szczeblach samorządu. W trakcie tych rozmów przedstawiona została mi propozycja, która jak się później okazało, wykraczała poza ramy standardowej praktyki politycznej. Nie chciałem, by moje działania były w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem czy etyką, dlatego zadzwoniłem do posła, aby poinformować go, że w takich nieczystych praktykach nie będę uczestniczyć.