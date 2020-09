Opolski Teatr Lalki i Aktora rozpoczął nowy sezon i zaprasza już w ten weekend

- Jesteśmy optymistami i wierzymy, że ten plan uda się zrealizować. Przygotowaliśmy różnorodną ofertę, która pozwoli nam zaprosić do teatru widzów w każdym wieku: dzieci (te najmłodsze i trochę starsze), młodzież i dorosłych. W repertuarze są cztery tytuły spektakli, w tym te dobrze znane i lubiane, a także te, których nie mieliśmy okazji zbyt wiele zagrać przed ogłoszeniem pandemii. Zaplanowaliśmy granie weekendowe dla wszystkich chętnych, a także w tygodniu dla grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół - mówi Magdalena Starczewska, specjalista ds. marketingu i kreowania wizerunku.

Ekipa OTLiA zapewnia, że w teatrze jest bezpiecznie, a wszystkie procedury związane z prezentacją spektakli i obsługą widowni, zostały dostosowane do nowego reżimu sanitarnego.

Oprócz grania spektakli we wrześniu teatr kontynuuje realizację projektu edukacyjnego TEATR. Poczuj to!, który do końca tego roku będzie odbywał się w formie on-line. Wszystkie zapowiedzi wydarzeń będą przedstawiane na bieżąco.