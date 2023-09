Opolskie jest gościnne, a Opolanie otwarci. Potwierdził to piknik w Bierkowicach. Były na nim tłumy

Centrum Integracji Cudzoziemców istnieje w Opolu już prawie 1,5 roku.

- Otworzyliśmy centrum 10 marca 2022 roku. Działa z projektu unijnego, więc każda osoba, która korzysta z usług centrum, musi dopełnić formalności. Takich formalności dopełniło do tej pory 1300 osób. Ale mamy mnóstwo telefonów, mnóstwo wizyt osobistych na chwilę, żeby zadać pytanie w bardzo różnych tematach. Na przykład: czy u was jest lekarz za darmo? Jak skierować dziecko do szkoły? Czy muszę mieć pesel? My tych informacji na co dzień udzielamy – relacjonuje Maciej Kalski. - Czasami też pomagamy pójść do jakiegoś innego urzędu, czy do innej instytucji publicznej, by załatwić realne potrzeby nowego mieszkańca naszego regionu. Biorąc to pod uwagę, mieliśmy na pewno grubo ponad 2 tysiące klientów.