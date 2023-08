Opolskie kobiety na wyjątkowych fotografiach artystki. Panie, jakie codziennie mijamy obok siebie

- Już od sześciu lat robię cykl fotograficzny pt. „Kobiety sensualnie”. Na te sesje nie chcę modelek, tylko zwyczajne kobiety, których piękno można odkryć na fotografii - mówi Marjonetka, czyli Marlena Bednarska, fotografka z Byczyny. - Panie często boją się przyjść na sesję, bo nie mają doświadczenia w pozowaniu. Ale to jest właśnie ich największy atut! Bo dzięki temu powstają zdjęcia nie pozowane, tylko pokazujące prawdziwe, codzienne piękno kobiety.

Podkreśla, że chciała zrobić mężowi prezent na Walentynki. - Na początku był to dla mnie ogromny stres. Krępowałam się na samą myśl, że będę musiała się rozebrać do zdjęć do bielizny, a nawet bardziej - mówi Olga, jedna z modelek sensualnych sesji.

„Kobiety sensualnie” - do tych zdjęć pozowały nie modelki, ale kobiety z sąsiedztwa Marjonetka

okazało się, że fotografka jest bardzo miła i taktowna. Po paru chwilach zapomniała o stresie.