Opolszczyzna budowlanką silna. Nowe bloki to nowe etaty, bo budownictwo napędza gospodarkę Red

Według danych z raportu GUS „Budownictwo w 2022" w ubiegłym roku w Polsce oddano do użytkowania 238,6 tys. mieszkań.

W ubiegłym roku, wg danych GUS, oddawano do użytkowania 27 mieszkań na godzinę. W takim tempie całe opolskie osiedle Wojska Polskiego powstałoby w 15 dni! Brzmi to zaskakująco, ale to tylko dowód na to, że można budować szybko i sprawnie odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe Polaków. A te są niemałe, bo luka mieszkaniowa może wynosić co najmniej milion lokali.