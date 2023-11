Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole pewnie wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin

Potyczka ta, będąca pierwszą po regulaminowej trzytygodniowej przerwie w najwyższej klasie rozgrywkowej, generalnie od początku układała się lepiej dla opolan. Co prawda w pierwszej połowie dopadł ich przestój, kiedy to od prowadzenia Gwardii 9:6 zrobiło się 11:10 dla Zagłębia, ale nie trwał on długo. Końcówka zmagań przed przerwą znów należała do gwardzistów, którzy odzyskali wypracowaną wcześniej zaliczkę i na półmetku wygrywali już 15:12.

W drugiej odsłonie szczypiorniści z Opola zagrali już tak, jak na starych wyjadaczy przystało. Właściwie ani przez moment nie pozwolili lubinianom uwierzyć w odwrócenie losów rywalizacji. Cały czas trzymali przeciwników na dystans, dzięki czemu ostatecznie pewnie wygrali różnicą czterech trafień.

Zagłębie Lubin – Corotop Gwardia Opole 28:32 (12:15)

Zagłębie: Procho, Schodowski – Krysiak 4, Bekisz 4, Stankiewicz 4, Moryń 3, Drozdalski 3, Krupa 3, Michalak 2, Iskra 2, Pedryc 1, Rutkowski 1, Krupa 1, Sarnowski, Hlushak, Kałużny.

Gwardia: Ałaj, Malcher – Sosna 8, Monczka 5, Wojdan 5, Łangowski 4, Jankowski 3, Scisłowicz 2, Jędraszczyk 2, Chychykalo 2, Kawka 1, Jendryca, Wandzel, Hryniewicz, Milewski, Stempin.