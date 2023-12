Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole po raz drugi w sezonie uległa Górnikowi Zabrze [ZDJĘCIA]

Opolanie nie mieli też dobrych wspomnień z bezpośredniej konfrontacji, jaka miała miejsce w 2. serii gier. Wówczas to, choć dzielnie trzymali się do przerwy, ostatecznie przegrali aż 19:29.

Górnik przystąpił do tego starcia jako faworyt. Aktualnie zajmuje on 3. miejsce w ligowej tabeli i według wielu uznawany jest za "żelaznego" faworyta do zdobycia brązowego medalu. Gwardia przystępowała do rywalizacji z 6. pozycji, lecz jednocześnie z dorobkiem aż 8 punktów mniej od zabrzańskiej ekipy.

Dalsze minuty przed przerwą dalej upływały pod znakiem bardzo wyrównanej walki. Po stronie Gwardii najbardziej aktywny po raz kolejny był Piotr Jędraszczyk i to w dużej mierze jego udane zagrania pozwoliły jej dwukrotnie doprowadzić do remisu (6:6 i 11:11). Co jednak należy odnotować, ani razu w tym meczu ekipa z Opola nie znalazła się na prowadzeniu. Końcówka przed przerwą również należała do Górnika, dzięki czemu na półmetku wygrywał on 14:12.

Scenariusz drugiej odsłony był dość podobny, co jednak nie było z korzyścią dla gospodarzy. Kiedy wydawało się, że są oni już bliscy dogonienia przeciwnika, zawodnicy z Zabrza za każdym razem skutecznie odpowiadali i nie pozwalali się doścignąć. Po przerwie już ani razu na tablicy świetlnej nie widniał nawet remis. A kiedy na parę minut przed końcem Górnik prowadził już różnicą pięciu bramek, stało się jasne, że to jego łupem padną trzy punkty. Efektowny zryw Gwardii w ostatnich sekundach już niczego nie zmienił.