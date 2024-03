Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole po rzutach karnych pokonała Zepter KPR Legionowo

Choć to opolanie spisują się w tym sezonie znacznie lepiej niż beniaminek z Legionowa, to ich sukcesu na jego terenie wcale nie należało brać za pewnik. Po pierwsze dlatego, że Gwardia zdecydowanie lepiej poczyna sobie w obecnych rozgrywkach we własnej hali aniżeli na wyjazdach. Po drugie, im bliżej końca fazy zasadniczej, tym KPR radził sobie coraz lepiej i niedawno uciekł nawet z ostatniego miejsca w tabeli, kosztem Energi Wybrzeża Gdańsk (po przegranej z Gwardią znów na nie spadł, ponieważ Wybrzeże pewnie wygrało 35:20 z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski).

I rzeczywiście, w tej potyczce drużynie z Opola szło jak po grudzie. W pierwszej połowie do 23. minuty właściwie cały czas trwała walka cios za cios. KPR zaczął mecz od prowadzenia 3:1, ale już po chwili był remis 3:3 i od tego momentu, aż do wyniku 10:10, żadna z drużyn nie prowadziła więcej niż jedną bramką. Ostatnie fragmenty spotkania przed przerwą lepiej, ale tylko nieznacznie, rozegrali gospodarze, którzy na półmetku wygrywali 15:14.