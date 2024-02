Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole wznowiła ligową rywalizację wyjazdowym zwycięstwem nad Azotami Puławy

Choć to zespół z Puław miał przed pierwszym gwizdkiem o osiem punktów więcej w tabeli niż Gwardia (kolejno 31 i 23), to w pierwszej części sezonu bezpośrednia konfrontacja obu drużyn zakończyła się triumfem opolan po rzutach karnych. Można było nawet zaryzykować stwierdzenie, że mają oni patent na Azoty, ponieważ we wrześniu w Stegu Arenie wygrali z tą drużyną po raz trzeci z rzędu.

Rywalizacja na Lubelszczyźnie również bardzo szybko ułożyła się po myśli Gwardii. Od remisu 5:5, jaki miał miejsce w 10. minucie, to gracze z Opola rozdawali karty. Zagrożenie w ofensywie stwarzało z ich strony wielu zawodników, wśród których znajdował się między innymi Fabian Sosna, bohater końcówki pierwszej połowy. Dodając do tego, że gwardziści również lepiej bronili od przeciwnika, to w nagrodę za swoje wysiłki na półmetku wygrywali już 18:13.