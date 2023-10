Orlen Superliga. Gwardia Opole walczyła, ale nie dała rady pokonać Orlenu Wisły Płock [ZDJĘCIA]

Do konfrontacji z aktualnym mistrzem Polski opolanie przystępowali jako niepokonany w tym sezonie zespół przed własną publicznością. W regulaminowym czasie gry ograli oni w Stegu Arenie Energę MKS Kalisz oraz Grupę Azoty Unię Tarnów, a po rzutach karnych uporali się w niej z aspirującymi do medalu Azotami Puławy. Wygrana z Orlenem Wisłą byłaby natomiast już absolutną sensacją, bo to uczestnik Ligi Mistrzów i zupełnie inny rozmiar kapelusza niż trzy pozostałe wymienione drużyny.

Sensacji zespołowi z Opola sprawić się nie udało, ale przez sporą część pierwszej połowy stawiał on faworyzowanemu przeciwnikowi trudne warunki, przede wszystkim w defensywie. Płocczanom wcale łatwo nie przychodziło zdobywanie bramek z akcji. Dość umiejętnie korzystali natomiast ze strat Gwardii, których ta w całym meczu popełniła aż 17 (przy zaledwie 4 gości).

W ofensywie przed przerwą zawodnicy Gwardii doświadczyli natomiast przysłowiowych „ciężarów”. Sposób na przebicie się przez szczelną obronę Wisły z czasem znalazł dopiero odważnymi wejściami Fabian Sosna. To kilka jego trafień sprawiło, że na półmetku miejscowi przegrywali jedynie 9:13.