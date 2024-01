Orzeł Namysłów ma wielu reprezentantów Polski w kadrach narodowych na 2024 rok

Jeżeli chodzi o mężczyzn, Orzeł ma w sumie 15 kadrowiczów. Dwójka, która nie została jeszcze dotąd wymieniona, znalazła się w składzie kadry młodzieżowej (do lat 23). Ten duet tworzą:

Klub z Namysłowa ma też pięciu reprezentantów w kadrze juniorów (do lat 20). Są nimi:

Najwięcej, bo aż ośmiu zawodników namysłowskiego klubu znalazło się w gronie powołanych do kadry narodowej juniorów młodszych (do lat 17). Na tej liście znaleźli się następujący zapaśnicy:

Poza nimi, powołania do reprezentacji otrzymały jeszcze trzy zawodniczki namysłowskiego klubu - wszystkie do kadry młodzieżowej. Te zapaśniczki to:

Aleksandra Witoś

Patrycja Słomska

Wiktoria Overby

Ponadto trenerem kadry narodowej juniorek nadal będzie inny przedstawiciel Orła - Marcin Marcinkiewicz.

Ministerstwo Sportu oraz Polski Związek Zapaśniczy nie prowadzą natomiast oficjalnej kadry narodowej młodzików (do lat 14). W tej grupie Orzeł co roku szkoli około 30 młodych zawodniczek i zawodników, dbając tym samym cały czas o rozwój kolejnych pokoleń.