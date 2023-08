Oszustwo na amerykańską żołnierkę. 53-letni mieszkaniec Nysy stracił głowę i 200 tysięcy złotych!

W połowie maja 53-letni mieszkaniec Nysy za pośrednictwem portalu społecznościowego poznał intrygującą kobietę. W końcu nie co dzień można zapoznać 34-letnią piękną amerykańską żołnierkę w stopniu kapitana.

Pani kapitan poprosiła 53-latka o założenie konta na popularnym komunikatorze, żeby mogli sobie pisać wiadomości i zapoznać się. Amerykańska żołnierka sporo pisała 53-latkowi o swoim życiu, czym wzbudziła u niego zaufanie i gorącą chęć kontynuowania, a nawet pogłębiania znajomości.

34-letnia pani kapitan pisała, że jest samotna, że planuje osiąść w kraju nad Wisłą (a dokładniej w mieście nad Nysą Kłodzką) i planuje zainwestować swoje oszczędności w Polsce. A zaoszczędziła sporo: w sumie na koncie zgromadziła już 1,5 miliona dolarów.

Amerykańska żołnierka zaproponowała 53-latkowi z Nysy, że wyśle kurierem do niego paczkę z wszystkimi swoimi pieniędzmi. 1,5 miliona dolarów w gotówce będzie w skrzynce, którą przywiezie do Nysy kurier i którą 53-latek ma złożyć do depozytu w jednym z banków. W końcu dobrze się już znają i 34-letnia żołnierka ma do 53-latka z Nysy pełne zaufanie.