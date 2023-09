Oto najlepsi uczniowie, nauczyciele i przedsiębiorcy z powiatu strzeleckiego. Nagrodzeni dostali statuetki i stypendia

- Organizujemy tę galę, żeby pokazać ludzi stąd, z małych miejscowości, którzy osiągają sukcesy - mówi Waldemar Gaida, wicestarosta strzelecki. - Jednocześnie jest to komunikat do innych - zobaczcie, w powiecie strzeleckim można zdobyć wiedzę, świetne kwalifikacje, a w dorosłym życiu prowadzić swój biznes, zarabiać i dobrze się rozwijać. To ważne dla rozwoju naszego powiatu i regionu.