Oto najlepsze żarty Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom. Niektórzy ludzie wciąż dalej dają się nabierać na ich dowcipy 4.12.2023 Adrian Gajewski

Na facebooku brylują od 2017 roku, od 2018 podbijają również twittera, a dodatkowo od 2019 można ich śledzić także na instagramie. To już prawie 6 lat od powstania profilu, który dostarcza Polakom niezwykłą dawkę humoru, a mowa oczywiście o Zakładzie Pogrzebowym A.S. Bytom. Dziś przygotowaliśmy dla Was najlepsze ich wpisy na facebooku, które zbierają po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy reakcji. Można się uśmiać, zapraszamy do naszej galerii! 29.03.2023