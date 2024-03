Paczków obchodzi urodziny. Będzie honorowe obywatelstwo dla twórcy festiwalu TerePaczków

Paczków co roku 8 marca obchodzi swoje urodziny, czyli rocznicę nadania praw miejskich. 8 marca 1254 roku biskup wrocławski Tomasz I podpisał dokument lokalizacyjny dla miasta. Co roku jest to też okazja dla rady miejskiej, aby szczególnie uhonorować zasłużoną osobę dla rozwoju regionu. W tym roku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Paczków odbierze Dariusz Puk, twórca i od 35 lat organizator Ogólnopolskich Prezentacji Muzycznych Terepaczków.

Dariusz Puk (63 lata) w latach 80-tych przez kilka lat był komendantem harcerskiej stanicy Hufca Opolskiego w Terebowcu koło Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach. W tym okresie co roku w czasie wakacji stanicę odwiedzały setki harcerzy z całej Opolszczyzny, uczestniczących w operacji Bieszczady 40. Co roku także sąsiednia stanica w Wołosatem, prowadzona przez Hufiec Kielecki, organizowała festiwal piosenki harcerskiej. Dariusz Puk wielokrotnie wspominał, że wybór reprezentanta stanicy opolskiej na festiwal był bardzo trudny, bowiem wszystkie drużyny były bardzo „rozśpiewane” i twórcze. Dlatego wymyślił zimowe spotkanie muzyczne w Paczkowie drużyn harcerskich z Opolszczyzny, ale przeprowadzić swoiste eliminacje i wybrać reprezentanta na festiwal w Wołosatem.