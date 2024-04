Parkingi jako schrony przeciwlotnicze. Nietypowy pomysł Trzeciej Drogi na Opolszczyźnie

Kandydat Trzeciej Drogi zorganizował konferencję prasową na krapkowickim rynku w towarzystwie m.in. Marcina Oszańcy, lidera PSL w regionie.

- Andrzej Małkiewicz to osoba sprawdzona w działaniu, która będzie skutecznie zajmować się sprawami mieszkańców - mówił Marcin Oszańca.

Małkiewicz przedstawił swoje pomysły na przyszłą kadencję.

Mówi, że chce wspierać projekty, które są w przygotowaniu lub w realizacji. To m.in. rozbudowa szpitala powiatowego w Krapkowicach i budowa nowego mostu nad Odrą. W przypadku tej drugiej inwestycji potrzeba będzie ok. 50 mln zł wkładu własnego, co oznacza, że potrzebny będzie montaż finansowy z kilku źródeł.

Andrzej Małkiewicz poruszył także problem małej liczby schronów przeciwlotniczych w regionie.

- Mamy wojnę za wschodnią granicą, a w miastach powiatowych nie ma miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby bezpiecznie przeczekać na przykład nalot - mówił Małkiewicz. - Dlatego moim pomysłem jest budowa podziemnych parkingów w każdym mieście powiatowym, które mogłyby pełnić w sytuacji kryzysowej, również funkcję schronu przeciwlotniczego.

Wybory samorządowe będą przeprowadzone 7 kwietnia br.