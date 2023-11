Paweł Kukiz: "Nie będę członkiem klubu PiS". Kogo popierał w pierwszych głosowaniach?

Zapowiedział, że jeśli posłowie Marek Jakubiak i Jarosław Sachajko zechcą, to utworzą wspólnie koło poselskie, a jeśli nie, to Paweł Kukiz pozostanie posłem niezależnym.

W jednym z wywiadów dla nto przed wyborami powiedział m.in.: - Światopoglądowo Prawo i Sprawiedliwość jest mi najbliższą formacją polityczną. To partia racjonalnie konserwatywna – mówił.

Podkreślił jednak swoją antysystemowość, co oznacza także odrzucenie idei partyjności: - Nie mam wątpliwości co do tego, że wszelkie partie polityczne działające w Polsce, są w mniejszym lub większym stopniu spatologizowane poprzez system nagród za wspólne głosowania, żerowanie na spółkach skarbu państwa i tym podobne bonusy systemu.

Poseł Paweł Kukiz podkreślił, że ceni i szanuje Jarosława Kaczyńskiego, który na jego wniosek wprowadził do programu Zjednoczonej Prawicy na bieżącą kadencję elementy postulowanych przez Pawła Kukiza zmian ustrojowych, takie jak zmiany w ordynacji wyborczej, zniesienie immunitetów niektórych funkcjonariuszy państwowych czy obniżenie progu frekwencji wymaganej dla uznania ważności referendów.