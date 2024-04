Wybory samorządowe 2024 na Opolszczyźnie. Najwięksi wygrani, najwięksi przegrani, największe niespodzianki

Niedzielne wybory pokazały malejące zainteresowanie elekcją do lokalnych władz. Do urn stawiło się na Opolszczyźnie 30 tysięcy mniej ludzi, czyli 10 procent mniej wyborców niż poprzednio, w 2018 roku.

O 14 tysięcy (do prawie 120 tysięcy) zwiększyła się liczba głosujących na Koalicję Obywatelską z sojusznikami. To największy przyrost, jednak w wyborach parlamentarnych w październiku ubiegłego roku na to ugrupowanie głosowało 161 tysięcy ludzi. Potencjał jest jeszcze duży.

PiS w ciągu 5 ostatnich lat straciło na Opolszczyźnie 9 tysięcy wyborców - 10 procent, choć utrzymało 10 mandatów w sejmiku. W niedzielę partia zebrała w wyborach do sejmiku 83,2 tys. głosów. Sześć lat wcześniej uzyskała 92,3 tysiąca. W ostatnich wyborach parlamentarnych na tę partię głosowało 150 tysięcy ludzi. Wielu sympatykom PiS brakuje dobrych, lokalnych kandydatów.

Pomimo prognoz poparcie utrzymuje Mniejszość Niemiecka. W 2018 roku do sejmiku głosowało na nią 52,4 tysiąca ludzi, teraz 53,3 tysiąca, a w wyborach parlamentarnych 25,8 tys.