Pearl Stream w Strzelcach Opolskich przywraca etaty załodze. Firma zmieniła także nazwę na Someo

Zakład w Strzelcach Opolskich produkuje plastikowe panele, które służą w autach do sterowania m.in. nawiewami, radiem samochodowym, czy też nawigacją. Podobnie jak inne firmy działające w branży motoryzacyjnej, firma została dotknięta przez pandemię koronawirusa. Część zleceń się skończyła, a klienci wstrzymywali się z kolejnymi zamówieniami.

By chronić miejsca, pracy spółka jeszcze w kwietniu tego roku przystąpiła do tarczy antykryzysowej - etaty i wynagrodzenia pracowników zostały wtedy obniżone o 20 proc. Ta sytuacja trwała do końca czerwca.

Po wyjściu z „tarczy” zarząd poprosił pracowników, by jeszcze raz tymczasowo zgodzili się na obniżkę wymiaru pracy do 3/5 etatu. Większość osób na to przystała.

- Udało nam się ustabilizować sytuację związaną ze zleceniami, w związku z czym przywróciliśmy etaty pracownikom produkcji wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy - mówi Jędrzej Piechowiak, prezes spółki. - Wierzymy, że najtrudniejsze mamy już za sobą i teraz będzie tylko lepiej. Wciąż zatrudniamy ok. 300 pracowników.