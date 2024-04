Ostatnia taka sesja Józefa Swaczyny. Po 20 latach przestaje być starostą strzeleckim

- Oczywiście, są osoby mniej i bardziej zadowolone z tego co udało się zrealizować. Ale wiem, że mogę wszystkim szczerze spojrzeć w oczy, bo zawsze działaliśmy tak, żeby zrobić maksymalnie dużo.

Na ostatniej sesji powiatu strzeleckiego pojawił się m.in. burmistrz Tadeusz Goc, który kończy kadencję na tym stanowisku w gminie Strzelce Opolskie. Podziękował Józefowi Swaczynie oraz radzie powiatu za współpracę, choć obaj panowie na przestrzeni lat bardzo często się spierali o samorządowe sprawy.

- Każdorazowo jak był problem do rozwiązania, to spotykaliśmy się z panem starostą i znajdywaliśmy rozwiązanie. Składam serdeczne podziękowania za to, że ta współpraca, pomimo że najeżona różnymi meandrami, udała się bardzo dobrze - powiedział Tadeusz Goc.